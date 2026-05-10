Саратовцы отправили гуманитарный груз бойцам СВО ко Дню Победы

В День Победы общественные организации Саратовской области провели ряд патриотических мероприятий. Штаб «Бессмертного полка России» вместе с волонтерами, школьниками и детсадовцами собрал и отправил в зону СВО гуманитарный груз: медикаменты, одежду, инструменты, маскировочные сети и средства связи. Благотворительный фонд «Александр Невский» организовал для детей с ментальными особенностями театральную постановку и выставку поделок. Активисты «Бессмертного полка» провели для кадетов урок истории в Музее боевой и трудовой славы в Парке Победы.

В детском саду №15 Красноармейска казак-наставник Владимир Седов рассказал детям о героизме советских воинов, поделившись историей своей матери — участницы Сталинградской битвы. Национальный культурный центр «Кавказ» в «Национальной деревне» представил программу «Мост Дружбы», объединившую патриотические композиции и выступления народов области. В Парке Победы открыли мемориальную доску с именами 72 тружеников тыла и Героев Социалистического Труда АПК региона.

По центральным улицам Саратова прошел бронепробег, организованный «Боевым братством» и НПП «Солитон». Колонна техники проследовала по памятным местам, отдавая дань уважения поколению победителей.