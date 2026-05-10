В Энгельсе проверили наличие в продаже бутилированной воды

В Энгельсе 10 мая сотрудники управления торговли проверили наличие бутилированной воды по обращениям жителей. В сетевых магазинах «Лента», «Магнит» и «Чижик» ситуация стабильная, запасы оперативно пополняются. В киосках «Артезианский источник» воду подвозят трижды в день, собственник привлекает дополнительный транспорт.

Рейд показал, что в городе есть единичные точечные локации, где необходимо пополнить запасы воды в 5-литровой таре. Перед руководителями поставлены соответствующие задачи. Накануне ситуацию также проверили зампред правительства Алексей Никитин и первый замминистра экономразвития Олег Савенков. Торговые сети оперативно отреагировали на обращение, вода была в наличии, цены не изменились.

Напомним, в Энгельсе в круглосуточном режиме устраняют последствия обвала самотечного коллектора на улице Менделеева. Для замены труб и откачки стоков в городе отключили холодную воду.