Женский клуб «Вдохновение» провел спортивный праздник в честь Дня Победы

Фото: Мэрия

Участницы женского клуба «Вдохновение» провели спортивный праздник в честь Великой Победы. Матчи по волейболу и настольному теннису прошли на базе МСК «Юность». В торжественном открытии принял участие глава Саратова Игорь Молчанов. Спортсменок приветствовала неизменный руководитель клуба, Почетный гражданин города Тамара Ненадых.

Игры прошли в дружеской атмосфере. Команды проявили волю к победе, уважение к соперникам и любовь к спорту. По итогам товарищеских соревнований победила дружба. Все участницы получили заряд бодрости и хорошее настроение.

Сегодня в клубе «Вдохновение» более 600 человек, работает 10 филиалов. Женщины занимаются настольным теннисом, волейболом, бадминтоном, плаванием, посещают тренажерный зал. Кроме спортивных секций, действует 21 группа оздоровительной направленности.