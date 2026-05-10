Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт10 мая 2026 14:32

Саратовская дзюдоистка Лилия Нугаева взяла бронзу на «Большом шлеме» в Астане

Саратовская дзюдоистка принесла региону бронзу в Астане
Источник:kp.ru
Фото: Мэрия

Фото: Мэрия

Саратовская спортсменка Лилия Нугаева завоевала бронзу на международном турнире по дзюдо серии «Большой шлем», который проходил в Астане с 7 по 10 мая.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 36 стран. Лилия, выступающая в весовой категории до 52 кг, заняла третье место.

Воспитанница Центральной спортивной школы олимпийского резерва и саратовского областного центра олимпийской подготовки представляет клуб дзюдо «Мастерс». Тренеры спортсменки — Александр Смирнов и Евгения Смирнова. Турнир «Большой шлем» входит в олимпийскую серию и собирает сильнейших дзюдоистов мира.