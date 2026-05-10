Саратовская дзюдоистка Лилия Нугаева взяла бронзу на «Большом шлеме» в Астане

Саратовская спортсменка Лилия Нугаева завоевала бронзу на международном турнире по дзюдо серии «Большой шлем», который проходил в Астане с 7 по 10 мая.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 36 стран. Лилия, выступающая в весовой категории до 52 кг, заняла третье место.

Воспитанница Центральной спортивной школы олимпийского резерва и саратовского областного центра олимпийской подготовки представляет клуб дзюдо «Мастерс». Тренеры спортсменки — Александр Смирнов и Евгения Смирнова. Турнир «Большой шлем» входит в олимпийскую серию и собирает сильнейших дзюдоистов мира.