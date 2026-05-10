В Энгельсе будут выпускать полимерные детали для сельхозтехники вместо импортных

Фото: МинИнформ 64 Z

Саратовские аграрии получат детали для сельхозтехники из импортозамещающих полимерных материалов. Ведущий российский компаундер, главная производственная площадка которого находится в Энгельсе, разработал линейку полимеров «Технамид» для креплений подвижных элементов. Ранее эти компоненты импортировались из-за рубежа. Новые материалы на основе полиамидных матриц обеспечивают стабильность размеров, прочность и стойкость к истиранию. Готовые изделия дешевле импортных аналогов за счет отечественных добавок.

Полимерные подвижные элементы используются в сеялках, комбайнах и тракторах. Из-за интенсивной эксплуатации крепления приходится менять несколько раз за сезон, поэтому стабильность их поставок напрямую влияет на выполнение плана полевых работ. Разработка позволяет снизить зависимость от импорта и сократить расходы аграриев.

Первые опытно-промышленные партии выпускались в Москве, но теперь технология передана для масштабирования на площадку в Энгельсе. Это усилит локализацию производства и ускорит обеспечение сельхозпроизводителей региона необходимыми деталями.