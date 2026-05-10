Совместно с «Женским движением Единой России» прошла акция «Случайный вальс»

В Саратове, в лицее №15, состоялась патриотическая акция «Память в танце. Случайный вальс». Её провели совместно с «Женским движением Единой России». Акцию посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году единства народов России.

«Память в танце. Случайный вальс» – это ежегодное событие. Оно проходит в Саратовской области уже не первый год и объединяет школьников и студентов со всего региона.

Суть акции – через танец выразить благодарность ветеранам. Участники готовят номера под мелодии военных лет: «Случайный вальс», «Синий платочек». Акция идёт в два этапа: сначала видеоролики выкладывают в интернет, а лучшие пары приглашают на очное выступление. Например, в прошлом году на заочный этап заявились 124 пары – 248 школьников и студентов из 63 учебных заведений области.

С приветственным словом выступила директор лицея Диана Звонарева. Она поблагодарила ребят за участие и напомнила, как важно помнить историю своей страны.

Также к участникам обратились почётные гости: заместитель министра образования Саратовской области Михаил Попов и руководитель проекта «Мои наставники» «Женского движения Единой России» Мария Хасанова. Они вручили ребятам небольшие презенты и торты.

Ребята подготовили и исполнили свои танцевальные номера. А главным событием дня стал «Случайный вальс». Под звуки старой музыки пары вышли танцевать без подготовки: школьники, учителя и гости. Кто-то стеснялся, кто-то улыбался, но танцевали все – просто, от души, в память о тех, кто не вернулся с войны.