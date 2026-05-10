Эскроу-счета защитят заказчиков при строительстве частных домов

С 1 марта 2025 года в России действует федеральный закон, регулирующий строительство частных домов с использованием эскроу-счетов. Ранее этот механизм применялся только в долевом строительстве многоквартирных домов, теперь он распространяется и на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Цифровой базой для реализации закона стал портал «Строим.дом.рф», который повышает прозрачность рынка и защищает интересы всех участников.

На портале подрядчики раскрывают информацию о своей деятельности, что формирует объективную деловую репутацию. Для подрядчиков портал работает как маркетплейс: помогает привлекать заказы и взаимодействовать с банками. С 2025 года здесь доступна статистика по подрядчикам: количество построенных домов, соблюдение сроков, факты нарушений. Это позволяет заказчикам выбирать исполнителя на основе реальных показателей.

«Эскроу-счет — это специальный банковский счет, где хранятся средства заказчика до завершения строительства. Деньги блокируются до регистрации права собственности на дом, затем перечисляются подрядчику. Схема защищает заказчика от потери средств, а подрядчика — от риска несвоевременной оплаты. Механизм повышает прозрачность и безопасность рынка ИЖС», — отметил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.