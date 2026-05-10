В Красноармейске ищут 58-летнего мужчину в синей футболке

В Саратовской области волонтёры ищут 58-летнего мужчину. Василий Артамонов из Красноармейска исчез 9 мая. С того дня о его местонахождении ничего не известно. Активисты отряда «ЛизаАлерт» уже готовятся к поискам.

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, русые волосы с проседью, голубые глаза. На нём была тёмно-синяя футболка, тёмно-синие спортивные штаны с серо-зелёными лампасами и чёрные кроссовки.

Волонтёры начнут поиск в 19:00, место сбора уточнят позже. Если вы видели Василия Артамонова или знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.