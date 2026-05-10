В трёх районах области открыли современные молодёжные центр

В Саратовской области открыли три новых многофункциональных центра развития молодёжи. Они созданы благодаря нацпроекту президента Владимира Путина «Молодёжь и дети». Один из центров заработал в Красноармейском районе. Его уже посетили губернатор Роман Бусаргин и депутат Госдумы Николай Панков.

На ремонт почти 800 квадратных метров и закупку оборудования направили более 87 млн рублей. Здесь есть всё для творчества: современная музыкальная аппаратура, свет, компьютерная техника. На базе центра работает своя музыкальная группа, проходят патриотические, образовательные и культурные мероприятия. Всего в них участвовали более 16,6 тысячи человек.

Бусаргин подчеркнул: на базе центра дети могут пробовать себя в музыке, медиа, науке, танцах и спорте. «Создание дополнительных возможностей для развития молодёжи — ключевая задача. Наша задача, чтобы таких современных центров в области становилось больше», — заявил глава региона. Он поручил муниципалитету поддерживать центр, чтобы туда приходило как можно больше детей.