Консолидированная бюджетная отчетность Саратовской области сдана

Министерство финансов Саратовской области сдало консолидированную бюджетную отчетность за 2025 год. Документ направлен в Федеральное казначейство. Он включает данные об исполнении областного бюджета, бюджета ТФОМС, 3 городских округов, 1 муниципального округа, 37 районов и бухгалтерскую отчетность 2009 государственных и муниципальных учреждений.

«Сдача консолидированной отчётности — это не только требование закона, но и инструмент прозрачности перед жителями. Анализ данных помогает видеть полную картину, выявлять резервы и точно планировать расходы. Наша задача — обеспечить эффективность каждого бюджетного рубля для повышения качества жизни», — пояснила министр финансов Ирина Бегинина.

Сотрудники министерства проверили и приняли более 15,5 тысячи форм отчётности. Вся информация представлена в срок и успешно прошла проверку Минфина России. Бюджет отчитался честно и прозрачно.