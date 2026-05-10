Волонтёры из Духовницкого учат школьников варить настоящие щи

В Духовницком районе «серебряные» волонтёры учат школьников варить настоящие русские щи. В комплексном центре соцобслуживания на учебной кухне прошёл мастер-класс. Лидия Владимировна, волонтёр с большим опытом, поделилась с ребятами секретами традиционного блюда: как выбирать продукты, правильно нарезать овощи и сварить наваристый суп.

Дети с интересом включились в процесс. Под чутким руководством наставницы они учились готовить — от закладки ингредиентов до финального вкуса. Это не просто урок кулинарии, а живое общение поколений. «Спасибо Лидии Владимировне за её мудрость, доброту и щедрость души», — отметили в центре.

Мастер-класс прошёл в рамках социальной технологии «Учебная кухня» и региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Такие встречи не только передают кулинарные традиции, но и укрепляют связь между детьми и старшим поколением.