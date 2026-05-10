В Балаково иномарка на Саратовском шоссе врезалась в стоящий грузовик

В городе Балаково Саратовской области ночью 10 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Как сообщили в Госавтоинспекции, в 3:45 вблизи дома №31 на Саратовском шоссе автомобиль «Киа Церато» протаранил стоявший грузовик «Мерседес-Бенц Актрос». За рулём легковушки находился мужчина 1986 года рождения.

В результате аварии водитель иномарки получил травмы. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего. Информация о состоянии мужчины уточняется. Водитель грузовика, по предварительным данным, не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ночного ДТП, включая причины, по которым грузовик находился на проезжей части. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, особенно в ночное время, и соблюдать безопасную дистанцию.