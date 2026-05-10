В Саратовской области начала работу круглосуточная горячая линия по транспорту

В Саратовской области начала работу круглосуточная «горячая линия» по вопросам общественного транспорта. Жители региона могут обратиться по единому номеру 8 (8452) 240-240. Звонки принимаются круглосуточно и без выходных. Операторы помогут решить проблемы, связанные с работой автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.

Также «горячие линии» организованы в муниципалитетах. В Саратове можно позвонить по телефону 8 (8452) 28-69-48. Для жителей Балашова предусмотрен номер 8 (845-45) 4-65-02. В Балакове консультацию можно получить по номеру 8-927-128-8113. Энгельсская линия — 8 (8453) 56-81-81.

Министерство транспорта области призывает граждан активно пользоваться «горячей линией» для сообщения о нарушениях в работе транспорта, некорректном поведении водителей или других проблемах. Это поможет оперативно реагировать на обращения и повысить качество обслуживания пассажиров. Звонки по всем номерам бесплатны.