В Ершове пенсионеры и дети освоили ботаническую монотипию на мастер-классе

«Экостанция» дома детского творчества Ершова вновь стала точкой притяжения для любителей природы старшего возраста. Получатели услуг комплексного центра социального обслуживания населения вместе с детьми освоили ботаническую монотипию — технику печати с использованием настоящих растений, позволяющую получать уникальные отпечатки листьев и цветов.

Как рассказали специалисты комплексного центра, на таких занятиях все участники познают что-то новое, проявляют фантазию и воплощают идеи, учитывая мнение и пожелания и взрослых, и детей. Межпоколенческая встреча стала ярким примером творческого сотрудничества.

Деятельность старших поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Министерство труда и социальной защиты области продолжает создавать условия для активного участия пенсионеров в культурной и творческой жизни региона.