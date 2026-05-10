НовостиОбщество10 мая 2026 9:34

В Ершове пенсионеры и дети освоили ботаническую монотипию на мастер-классе

Межпоколенческая встреча в «Экостанции» объединила любителей природы
Источник:kp.ru

«Экостанция» дома детского творчества Ершова вновь стала точкой притяжения для любителей природы старшего возраста. Получатели услуг комплексного центра социального обслуживания населения вместе с детьми освоили ботаническую монотипию — технику печати с использованием настоящих растений, позволяющую получать уникальные отпечатки листьев и цветов.

Как рассказали специалисты комплексного центра, на таких занятиях все участники познают что-то новое, проявляют фантазию и воплощают идеи, учитывая мнение и пожелания и взрослых, и детей. Межпоколенческая встреча стала ярким примером творческого сотрудничества.

Деятельность старших поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Министерство труда и социальной защиты области продолжает создавать условия для активного участия пенсионеров в культурной и творческой жизни региона.