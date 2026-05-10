Более 1,5 млн саратовцев участвовали в опросах через Платформу обратной связи

За первый квартал 2026 года 81% публичных слушаний в Саратовской области прошли в электронном виде с использованием портала «Госуслуги». Для сравнения: в аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 70%. Всего за время реализации проекта Платформы обратной связи в опросах, слушаниях и голосованиях приняли участие более 1,5 млн жителей региона.

Среди самых популярных опросов 2026 года — участие Энгельса в конкурсе проектов комфортной городской среды, прием предложений по благоустройству территорий на 2027 год и удовлетворенность качеством зимней уборки дорог. Сейчас продолжается рейтинговое голосование (21 апреля — 12 июня), где каждый житель с 14 лет может выбрать территорию для благоустройства или дизайн-проект. Участие уже приняли более 200 тысяч саратовцев.

Проголосовать можно на сайте pos.gosuslugi.ru через учетную запись «Госуслуг». Волонтеры консультируют граждан и помогают с выбором.