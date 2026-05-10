Жителей области приглашают на центральное мероприятие «Сада памяти»

15 мая в 11:00 в Базарно-Карабулакском лесничестве у села Максимовка пройдет центральное мероприятие акции «Сад памяти». Она проводится с 2020 года в честь героев Великой Отечественной войны и в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». За предыдущие шесть лет в Саратовской области высадили более 27 миллионов деревьев, из них свыше 8 миллионов — в 2025 году, что сделало регион лидером акции.

В прошлом году центральное мероприятие прошло у села Вязовка, и сегодня там подрастают сеянцы сосны. В этом году новый лесной массив заложат у Максимовки. Лесхозы уже подготовили 2 тысячи сеянцев. К участию приглашаются все желающие: трудовые коллективы, волонтеры, учащиеся, экологи, представители власти и СМИ.

Министр природных ресурсов Константин Доронин рассказал о готовности к акции. Инвентарь и сеянцы выдадут на месте. Координаты места проведения: 52.121440, 46.510276 (Старожуковское муниципальное образование).