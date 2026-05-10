В Самойловском районе прошли акции в честь 81-й годовщины Победы

В честь 81-й годовщины Великой Победы, в каждом уголке Самойловского района прошли акции посвященные Дню Победы.

"У мемориалов, где вечность хранит имена героев, склонились венки и расцвели живые цветы. В воздухе витали мелодии радости и скорби – звучали вдохновенные концерты, а труженики тыла, чьи судьбы неразрывно связаны с той войной, принимали тепло сердец и ласковые слова прямо на своих порогах.

Эта непоколебимая сплочённость, это единение душ в почитании бессмертного подвига предков, ярко свидетельствуют: память о Великой Отечественной живёт, она дышит в нас, а уважение к её бесстрашным героям – истинное, глубинное, вечное.

Снова и снова поздравляю всех с Днём Победы – с тем великим днём, что навечно высечен золотыми буквами в летописи нашей Отчизны!", - поделилась местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Самойловском районе Светлана Суровцева.