Активистки «Женского движения» и «Боевое братство» провели автопробег

Организаторами автопробега выступили активистки участницы партийного проекта "Женское движение Единой России", женсовета Краснопартизанского района и Михайловское первичное отделение СОО Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

"Колонна автомобилей, украшенная флагами, георгиевскими лентами и символами Победы, торжественно проследовала по заранее утверждённому маршруту от центральной площади посёлка Горный, по улицам муниципального округа Михайловский до обелиска воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны села Римско-Корсаковка Краснопартизанского района.

Проезжая по улицам села Емельяновка водители автомобилей громко сигналили, а жители села махали вслед машинам и улыбались. На финише колонну встречали учащиеся школы поселка Римско-Корсаковка, педагоги и жители села.

Искренние улыбки, аплодисменты и песни военных лет под гармонь - так встречали жители села автоколонну. После трогательной встречи все присутствующие возложили цветы к обелиску.

После церемонии возложения цветов гости были приглашены на чаепитие, организованное Натальей Москалевой, Любовью Курбатовой и Татьяной Крачун. Потом все проследовали в сельский Дом культуры, где состоялась беседа с жителями села и школьниками.

Супруга участника специальной военной операции Ирина Черкасова исполнила песню о братстве народов, о любви к родной стране, о мире и милосердии. Дочка Ажар Айкуловой Диана исполнила на баяне композицию "Конь". Трогательное исполнение произведения не оставили равнодушных в зале. Отметим, что свое выступление юная Диана посвятила также памяти своего прадеда, участника Великой Отечественной войны Утибаева Иксана Абиловича, проживавшего в селе Подшибаловка, расположенного рядом с поселком Римско -Корсаковка.

Итогом мероприятия стала песня о Победе, которую исполнили сотрудники сельского ДК. Слова песни настолько проникновенно звучали, что все присутствующие слушали ее стоя и громко подпевали.

Благодарим за сотрудничество и помощь в организации мероприятия Районный Дом культуры поселка Римско-Корсаковка, а также нашей сельских активисток, подаривших жителям села и детям настоящий праздник Победы", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.