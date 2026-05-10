Женское движение «Единой России» собрало посылки для бойцов в зону СВО

Администрация ЗАТО Светлый, совместно с активистками партийного проекта "Женское движение Единой России" и женсовета отправили посылки в 99 полк и прифронтовой госпиталь.

"Поддержка наших защитников на передовой невероятно важна для морального духа всех, кто служит и защищает нашу Родину. Это не просто подарки — это знак того, что мы о них помним и ценим их мужество.

В этот раз мы отправили медикаменты, подушки, одеяла, маскировочные сети, сублимированные каши, супы, борщи, тушонку, пельмени, котлеты приготовленные в автоклаве, сладости и многое другое, что своими руками сделали и собрали неравнодушные жители Саратовской области.

Большое спасибо всем, кто принял участие в сборе: женсоветам ЗАТО Светлый, Питерского, Аркадакского, Аткарского, Балаковского и Дергачевского районов, активистам " Женского движения Единой России" ЗАТО Светлый и Заводского района г.Саратова, волонтерам "Молодежь плюс" и "Серебряным волонтерам" п. Светлый, "Вместе до Победы" г. Саратова и, конечно же, всем жителям Светлого, которые откликнулись на призыв о сборе посылок.

Отдельное спасибо сотрудникам Главного управления МЧС по Саратовской области и Совету ветеранов Татищевского ОВД за доставку посылок. Своих не бросаем!", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в ЗАТО Светлый Елена Власова.

