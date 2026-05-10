Активистки «Женского движения» возложили цветы к обелиску в День Победы

В этот светлый и трогательный день, когда вся страна объединяется в памяти и благодарности, активистки с особым трепетом приняли участие в акции "Победа в сердце каждого живёт", посвящённой Дню Победы. С цветами в руках они пришли к обелиску воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, чтобы почтить память героев, подаривших нам мирное небо.

"Память погибших почтили минутой молчания. В этот момент казалось, что сердца всех присутствующих бьются в унисон, а благодарность и гордость за свою страну переполняют души.

День Победы — это не только праздник, но и напоминание о том, как важно беречь мир, поддерживать друг друга и помнить о тех, кто отдал свою жизнь за будущее поколений. Активистки женсовета с честью выполнили свой долг, став частью этой великой народной памяти", - отметила местный координатор проекта Женское движение Единой России в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.