В Саратовской области высадили более 1 тысячи гектаров леса с начала весны

В Саратовской области с начала весенней кампании высадили более 1 тысячи гектаров новых лесов. Наибольшие объемы выполнены в Усовском, Лысогорском и Вольском лесничествах. Сейчас в работах задействовано 17 лесхозов региона, с установлением теплой погоды темпы увеличатся. До конца мая планируется высадить лесные культуры еще на площади около 1 тысячи гектаров.

Основу новых насаждений составляют сосна, белая акация и дуб черешчатый. Посадочный материал выращивают в Черкасском, Новобурасском, Балашовском и Макаровском лесхозах. Всего в 2026 году планируется высадить не менее 4 тысяч гектаров лесов.

Повышение лесистости региона остается важной задачей, которая отражена в Народной программе «Единой России». С 2021 по 2025 годы воспроизводство лесов в области проведено на площади более 15 тысяч гектаров.