Саратовцев приглашают на выставку, посвященную памяти Павла Кузнецова

Фото: МинИнформ 64 Z

В Доме-музее Павла Кузнецова — филиале Радищевского музея — открылись творческие мастерские Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческого союза художников России. С 30 апреля здесь работает выставка «Глубинные пространства Райского сада» (ул. Октябрьская, 56). Проект посвящен поиску образа «Райского сада» в современном искусстве и создан как дань памяти великому художнику Павлу Кузнецову, для которого цветущие яблоневые сады детства стали источником гармонии и красоты.

Экспозиция состоит из трех разделов. «Изображение и текст» представляет экспериментальные работы пяти авторов, исследующих связь визуального образа и текстового комментария. К разделу издан альбом-каталог. «Утопия: глубинные пространства Райского сада» — работы 12 молодых художников, осмысляющие утопию и антиутопию через алтарные формы. Раздел «На курьих ножках» включает 15 металлических объектов из проекта HEAVY METAL, соединяющих сказочные мотивы с повседневностью.

16 мая, в «Ночь музеев», будет представлена видеоинсталляция Константина Худякова «Триумф райского яблока» (2026). Выставка продолжит работу в Доме-музее Павла Кузнецова.