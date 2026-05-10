В Энгельсе из-за осадков сместились графики работ на коллекторе

В Энгельсе из-за обильных ночных осадков сместились графики работ на аварийном коллекторе.

Специалисты проводят активное скачивание воды на канализационно-насосной станции. Глава района Максим Леонов сообщил, что все специалисты находятся на месте, техника задействована. Сегодня количество машин по подвозу питьевой и технической воды будет увеличено вдвое, график подвоза опубликуют в ближайшее время.

В зоне подтопления в ночное время работали более 40 единиц откачивающей техники, в том числе привлечённой из других районов области. Днём они продолжат свою работу. Параллельно по графику ведутся работы по переключению на резервную линию.