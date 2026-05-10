Саратовцы вторые сутки без воды из-за повреждения чугунного трубопровода

В Саратове вторые сутки продолжаются аварийные отключения холодной воды. Коммунальщики устраняют повреждение в 12-м Шелковичном проезде, 10. Воды нет на этой улице и в доме № 154/156 на Белоглинской. Сроки ремонта продлили до 20:00. Ночью на месте аварии разработали котлован для доступа к коммуникациям, часть работ производилась вручную из-за особенностей грунта.

Специалисты выявили повреждение — долевую лопину на чугунном трубопроводе диаметром 300 мм. Поврежденный участок демонтируют и заменят на новый. Материалы и техника для этого имеются. После завершения сварочных работ и ремонта начнется постепенный запуск водовода.

Также до 20:00 планируют отремонтировать сети на Буровой, 23. В зоне отключения — дом № 23 и соседние: № 17, 19, 21, 21а. Водоканал приносит извинения за временные неудобства.