В Энгельсе ночью откачивали стоки из коллектора и дворов

В Энгельсе продолжаются аварийно-восстановительные работы на главном самотечном коллекторе на улице Менделеева. Ночью 10 мая опустошали канализационные сооружения и насосные станции, чтобы снизить уровень в рабочем котловане. Цель — создать запас для приема стоков после отключения аварийного участка. Специалисты готовят пробки для закрытия зоны аварии и прокладки нового трубопровода.

Дважды в сутки приходится чистить мощные насосные станции из-за большого количества нетканых материалов, попадающих в систему. Это замедляет ликвидацию аварии и вызывает повышение уровня стоков в зонах подтопления. Каждый раз при остановке насоса для очистки уровень поднимается.

Круглосуточно работают бригады по откачке стоков из коллектора и с дворовых территорий. Глава района Максим Леонов пояснил: необходимость очистки связана с тем, что нетканые материалы создают проблемы даже в обычной работе водоканала.