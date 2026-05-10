Дожди и прохлада: погода в Саратовской области 10 мая

В Саратовской области ожидаются дожди и прохладная погода. Гидрометцентр прогнозирует на 10 мая облачную погоду с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер сменит направление с северного на восточный, его скорость составит 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

Днем столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов. В Саратове будет временами небольшой дождь, температура воздуха составит +14...+16 градусов. Синоптики рекомендуют одеваться по погоде и не забывать зонты.

Ночью температура также будет невысокой. В целом погода не располагает к длительным прогулкам, но кратковременные прояснения возможны.