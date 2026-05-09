В лесу плд Балаково нашли брошенную американскую акиту

Фото: "Верный друг" г. Энгельс

Волонтеры благотворительной организации «Верный друг» обнаружили в лесном массиве под Балаковом брошенную собаку редкой породы — американскую акиту. Животному не больше двух лет. По оценке зоозащитников, собака общительная, неагрессивная, умная и обладает уравновешенным характером.

Американская акита — крупная порода: рост до 70 см, вес до 65 кг. Эти собаки дружелюбны, благородны и преданны семье, но нуждаются в правильном воспитании и дрессировке, что требует опыта.

Волонтеры ищут хозяев для найденной собаки. «Присмотритесь, а вдруг это ваш самый верный друг на всю жизнь», — обращаются они к потенциальным владельцам. Уточнить информацию можно по телефону 8 (919) 826-20-28.