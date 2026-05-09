Роман Бусаргин поздравил саратовцев с 81-й годовщиной Победы

Фото: канал Романа Бусаргина

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил жителей региона с Днем Победы. «9 мая, даже спустя 81 год, для каждого из нас по-прежнему остается особой, сакральной датой. В этот день мы вспоминаем и отдаем дань подвигу каждого фронтовика, который брал высоты и рубежи противника, стоял насмерть в крупнейших и страшных битвах, защищал Москву, освобождал Ленинград и Сталинград, Курск, Севастополь, Псков, Смоленск и другие города, а потом и Европу», — сказал глава региона.

Губернатор поблагодарил тех, кто своим трудом в тылу приближал Победу: работал на заводах, помогал раненым в госпиталях, вступал в народное ополчение, восстанавливал разрушенные города и села. «Подвиг наших дедов и прадедов бессмертен и вне времени. Они подарили жизнь миллионам человек, и мы это свято чтим. Они верили в мир, и эта вера помогала добиваться Победы долгие 1418 дней и ночей», — отметил Бусаргин.

Губернатор пожелал саратовцам крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго. «С Праздником! С Днем Победы!» — завершил он обращение.