НовостиОбщество8 мая 2026 19:33

В Энгельс доставили новую насосную установку для ремонта коллектора

В Энгельсе продолжат откачку подтопленных территорий в ночные часы
Источник:kp.ru
Фото: канал Максима Леонова

Глава Энгельсского района Максим Леонов вместе с заместителем председателя правительства области Александром Стрелюхиным провел вечерний штаб по аварийно-восстановительным работам на самотечном коллекторе. На место работ доставили новую насосную установку из другого региона, которая позволит увеличить объем перекачиваемых стоков. Специалисты начали «обвязку» оборудования.

Прокладка обводного трубопровода для новой установки завершена. В ближайшие часы система будет полностью смонтирована и запущена в работу. Это должно существенно улучшить ситуацию с отводом сточных вод.

В ночные часы продолжится откачка подтопленных территорий. Для этого задействована специализированная техника, привлеченная из других районов области.