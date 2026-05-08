Панков рассказал о планах по развитию колледжа в Красноармейске

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» отметил важность решения, принятого по автомобилестроительному колледжу в Красноармейске.

«Сегодня в Красноармейском районе принято важное решение. Местный автомобилестроительный колледж станет отдельным юридическим лицом. Это решение поможет сохранить учреждение. А также даст возможность реализовать собственную программу развития, участвовать в федеральных и региональных проектах.

Решение губернатора Романа Бусаргина актуально, своевременно и позволит сохранить колледж. Самостоятельный статус позволит улучшить материально-техническую базу учреждения и создать новые специальности. Ранее встречался с жителями Красноармейска, где люди поднимали вопрос о развитии местного колледжа. После этого красноармейцы активно давали предложения о новых специальностях для профучилища. Ведь не все дети хотят уезжать из района в Саратов за высшим образованием. Теперь у ребят будет возможность получить востребованные специальности в родном районе. Например, такие как швеи, токарь, оператор производственного оборудования и управления БПЛА. Это поможет сохранить молодёжь в районе. Тем более, рабочие специальности сейчас востребованы и высоко оплачиваемы. На предприятиях родного Красноармейского района можно найти зарплату от 65 тысяч рублей», - отметил Николай Панков.