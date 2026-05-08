Саратовская телебашня включит подсветку в честь Дня Победы

9 мая филиал РТРС «Саратовский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь 81-й годовщины Великой Победы. На световом панно башни появится бегущая строка «Мы помним 1941-1945», «С Днём Победы!», а также изображения Знамени Победы, военной техники и Вечного огня.

Подсветка будет работать с 20:30 до 23:00. Жителей и гостей города приглашают полюбоваться праздничной иллюминацией.

Телебашня в Саратове традиционно включается в памятные и праздничные даты.