В Энгельсе усилят поставки питьевой воды в магазины из-за ремонта коллектора

В Энгельсе предприниматели обеспечат бесперебойную поставку питьевой воды в магазины. 8 мая заместитель председателя правительства области Алексей Никитин провел совещание с представителями крупного сетевого ритейла. Из-за ремонтных работ на коллекторе на улице Менделеева в городе понижено давление в системе холодного водоснабжения. Ограничения будут действовать до 21:00 8 мая, а также с 20:00 9 мая до 18:00 11 мая.

Крупные торговые сети попросили увеличить поставки бутилированной воды, в том числе в магазины шаговой доступности и гипермаркеты. При высоком потоке покупателей предлагается выделить дополнительные площадки у магазинов для выкладки воды. Особое внимание — дачным массивам: воду необходимо подвозить и туда. Министр экономического развития Андрей Разборов подчеркнул важность координации логистики и контроля за ценами.

Представители сетей выразили готовность оперативно выстроить логистику и увеличить частоту поставок. Профильные ведомства, общественники и депутаты будут мониторить наличие воды в магазинах и реагировать на сообщения жителей.