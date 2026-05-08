Роман Бусаргин обсудил с жителями Красноармейского района дороги и ЖКХ

Губернатор Роман Бусаргин обсудил с жителями Красноармейского района дальнейшее развитие территории. Благодаря решениям Президента Владимира Путина центральная районная больница оснащена современным оборудованием. Ключевая задача — обеспеченность кадрами: в этом году укомплектованность врачами должна составить 75%, средним медперсоналом — 83%. В медуниверситете обучаются 30 человек из района, в этом году трудоустроятся 4 врача. Для поддержки молодых специалистов предусмотрены подъемные выплаты, жилье или компенсация аренды.

Жители обозначили важнейшие проблемы: состояние дорог (в 2025-2026 годах выделено более 370 млн рублей), вывоз мусора (нарушение графика) и водоснабжение. Район получит дополнительное финансирование на дороги в частном секторе. По мусору поручено проверить все обращения. По программе модернизации сетей заменят более 10 км коммуникаций, что улучшит водоснабжение для 20 тысяч жителей.

Благодаря партийному проекту «Единой России» обновят ДК станции Карамыш и закупят оборудование для ДК в селах Каменка, Луганское и Карамышевка. По нацпроекту «Семья» капитально ремонтируют Центральную детскую библиотеку. Задача — не только контролировать качество работ, но и организовать деятельность так, чтобы учреждения посещали как можно больше школьников и студентов.