НовостиОбщество8 мая 2026 16:26

В Саратове ввели дополнительные ограничения на выгул собак

В Саратове ввели дополнительные ограничения по местам выгула домашних животных
Источник:kp.ru

В Саратове ввели дополнительные ограничения по местам выгула домашних животных. Это сделано для обеспечения безопасности, гигиены и комфорта жителей. Выгул разрешен на территориях общего пользования, за исключением перечисленных в постановлении.

Запрещено выгуливать собак на детских и спортивных площадках, территориях медицинских и образовательных организаций, в местах проведения массовых мероприятий. Также под запретом: Детский парк, сад «Липки», городской парк культуры и отдыха им. Горького, парковые комплексы «Парк Победы» и «Семхоз».

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. Постановление размещено на официальном сайте мэрии.