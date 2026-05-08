В Саратове ввели дополнительные ограничения на выгул собак

В Саратове ввели дополнительные ограничения по местам выгула домашних животных. Это сделано для обеспечения безопасности, гигиены и комфорта жителей. Выгул разрешен на территориях общего пользования, за исключением перечисленных в постановлении.

Запрещено выгуливать собак на детских и спортивных площадках, территориях медицинских и образовательных организаций, в местах проведения массовых мероприятий. Также под запретом: Детский парк, сад «Липки», городской парк культуры и отдыха им. Горького, парковые комплексы «Парк Победы» и «Семхоз».

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. Постановление размещено на официальном сайте мэрии.