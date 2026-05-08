Минздрав разъяснил правила расчёта зарплат саратовских медиков

Министерство здравоохранения Саратовской области разъяснило правила определения доходов медицинского персонала.

В ведомстве пояснили, что заявленные предельные показатели для конкретных категорий медработников являются ориентировочными усреднёнными величинами. Фактический уровень заработной платы каждого сотрудника формируется индивидуально.

Конечный размер оплаты труда, как отметили в министерстве, зависит от квалификации, сложности выполняемой работы, её объёма и добросовестности исполнения должностных обязанностей. В связи с этим вознаграждение медработника может варьироваться относительно установленного ориентира как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.