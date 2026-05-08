Жители Саратовской области могут выбрать мемориалы для благоустройства

Жители Саратовской области могут проголосовать за благоустройство семи мемориалов и памятных мест в ходе всероссийского онлайн-голосования. Объекты, которые будут созданы или обновлены в 2027 году, расположены в Дергачевском, Татищевском, Петровском, Самойловском, Хвалынском, Красноармейском районах и в Михайловском.

В Дергачах предлагается устроить сквер «Памяти» с мемориальными табличками, в Петровске — создать мемориальный комплекс участникам СВО рядом с памятником ветеранам локальных войн, в Самойловке — установить стенд в честь Героя Великой Отечественной войны Василия Ревякина.

Проголосовать можно до 12 июня. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В регионе за время действия проекта обновлено 1461 общественное пространство.