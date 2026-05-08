В Саратове появится муниципальный питомник для выращивания растений

В Саратове начинают создавать муниципальный питомник для выращивания растений — продолжается реализация концепции озеленения города. Участок уже выбран: с плодородной почвой, без сильных ветров и удобный для работы. Сейчас специалисты обрабатывают землю и решают вопрос с поливом.

Перед МБУ «Садово-парковое» поставлена задача: выращивать собственные саженцы деревьев, кустарников и декоративных трав. Это позволит повысить качество озеленения общественных территорий и обеспечить лучшую приживаемость растений. В первую очередь упор сделают на кустарники и быстрорастущие породы.

Ранее сотрудники изучили опыт частных питомников. Теперь предстоит развивать это направление системно. «Такая работа позволит наращивать компетенции в зелёном хозяйстве и сформировать штат собственных профессиональных дендрологов. Именно их труд горожане увидят в парках и скверах», — отметили в мэрии. Игорь Молчанов поручил взять ход работ на контроль и докладывать регулярно.