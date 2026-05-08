Музей СВО в Саратове присоединился к акции «Георгиевская лента»

Фото: Культурный регион 64

Музей СВО присоединился к Международной акции «Георгиевская лента», посвящённой 81-й годовщине Дня Победы. Акция проходит с 22 апреля по 9 мая 2026 года. Все посетители музея в эти дни могут бесплатно получить георгиевскую ленточку. Ленту выдают в фойе учреждения в часы работы — с 10:00 до 17:00.

Георгиевская лента — символ победы в Великой Отечественной войне, напоминание о мужестве и героизме наших предков. Она ведёт свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учреждённому Екатериной II 26 ноября 1769 года. Чёрный и оранжевый (жёлтый) цвета ленты означают «дым и пламень» и являются символом военной доблести и славы.

С 1917 года лента была запрещена. Возродили её только в 1941 году — в оранжево-чёрном цвете и под названием «гвардейская лента». Сегодня георгиевская лента вновь стала одним из главных символов памяти и уважения к подвигу советского народа. Присоединиться к акции может каждый.