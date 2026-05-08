Великой Победе посвятили концерт творческие коллективы Энгельса

В Энгельсе 6 мая на сцене Центра «Дружба» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почетными гостями стали командир 22 Гвардейской авиадивизии генерал-майор Варпахович, глава МО Юлия Таушанкова, Герой России Александр Янклович и депутат облдумы Юлия Литневская. Свои номера представили солисты и творческие коллективы района.

В рамках Всероссийской акции «Огонь памяти» Александр Янклович передал частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата из Москвы участнику юнармейского отряда. 9 мая этот огонь соединят с Вечным огнем у стелы «Героям фронта и тыла». Янклович подчеркнул: «Для меня эта акция — не формальность. Это живая связь с теми, кто воевал, кто не вернулся, кто выстоял и победил».

Концертная программа стала данью уважения подвигу советского народа. Мероприятие напомнило о высокой цене Победы и важности сохранения исторической памяти. В зале царила особая атмосфера: зрители аплодировали ветеранам, артистам и юнармейцам, которые несут вахту памяти у мемориалов. Война коснулась каждой семьи, и этот вечер объединил поколения.