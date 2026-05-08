Саратовцы показали возможности пушки «Гиацинт-Б» в боевых условиях

Бойцы с позывными «Добрый», «Фрегат» и «Дьяк» служат в одном расчете, действуют слаженно

Трое саратовских артиллеристов на поле боя продемонстрировали возможности гаубицы «Гиацинт-Б». Их работу на передовой на территории Луганской Народной Республики показали в эфире федерального ТВ.

На фронт саратовцы отправились добровольцами. Бойцы с позывными «Добрый», «Фрегат» и «Дьяк» служат в одном расчете, действуют слаженно. Свое оружие – 152-миллиметровую пушку «Гиацинт» – назвали «Виктория» в честь дочери одного из бойцов.

Как заметили в сюжете, в этом есть символизм, поскольку удача сопутствовала бойцам в артиллерийских дуэлях с противником.

В руках наших военных «Гиацинт-Б» демонстрирует снайперскую точность.

За счет высокой скорости снаряда радиолокационные комплексы противника не могут отследить координаты расчета.

Как талисман на орудии детская игрушка от волонтеров.

«У нас в Энгельсе есть группа «Сети Спиридона». Они в храме плетут сети для маскировки. Вместе с ними пришла игрушка», – поделился боец с позывным «Дьяк».