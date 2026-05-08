ТЮЗ Саратова приглашает на праздничный концерт в Парке Победы

Саратовский театр юного зрителя приглашает жителей и гостей региона на праздничную программу, посвящённую Дню Победы. Мероприятие состоится в Парке Победы на Соколовой горе.

9 мая в 11:30 на открытой сцене «Ракушка» артисты ТЮЗа представят концертную программу. Перед зрителями выступят Михаил Третьяков, Евгений Сафонов, Павел Лазарев, Елена Сидорова, Дарья Парфентьева, Ян Михайлов, Мария Рычкова и Александр Тремасов.

Зрителей ждёт тёплая, атмосферная и яркая встреча с любимыми артистами в честь великого праздника. Вход свободный.