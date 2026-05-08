В социозащитных учреждениях области проходят мероприятия ко Дню Победы

Фото: МинИнформ 64 Z

В преддверии 9 Мая во всех социозащитных учреждениях Саратовской области проходят мероприятия, посвящённые 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Получатели социальных услуг участвуют в мастер-классах по изготовлению символики и брелоков, украшают окна, обмениваются сувенирами. Во дворах домов ветеранов, в интернатах и комплексных центрах соцобслуживания проходят праздничные концерты: звучат песни военных лет, стихи о героизме, ставятся сцены из фронтовой жизни.

«Серебряные волонтёры» Энгельсского района вместе со школьниками поздравили на дому ветеранов, блокадников и тружеников тыла, вручив собственноручно изготовленные броши. В Романовском районе прошла акция «Флаги Победы», Лысогорский присоединился к кампании «Наследники Победы», Петровский — к акции «Красная гвоздика». Акция «Георгиевская ленточка» объединила работников учреждений и подопечных.

В домах-интернатах поздравляют ветеранов. В Балашовском интернате особое внимание уделили Якову Яковлевичу Аброськину и Тамаре Ильиничне Герасимовой, в Энгельсском — 103-летней Анне Александровне Ждановой, а также Татьяне Григорьевне Баталиной и Марии Андреевне Кашевой. В Саратовском доме-интернате концерт школьников прошёл под окнами труженицы тыла Анны Павловны Куколевой. «Пока мы поём эти песни ветеранам, связь времён не прервётся», — уверены сотрудники учреждений.