Лечебные учреждения Энгельса работают в штатном режиме

Перебоев с водой не наблюдается, медицинские организации функционируют в соответствии с установленным графиком и не испытывают проблем с водоснабжением. Заблаговременно приняты меры для обеспечения бесперебойной работы учреждений.

«При возможных временных перебоях с водоснабжением медицинские учреждения будут получать воду из заранее подготовленных запасов или организованного подвоза. Для получения актуальной информации рекомендуется уточнять данные на официальных сайтах, в аккаунтах в социальных сетях или напрямую в учреждении»,- прокомментировал заместитель министра здравоохранения Саратовской области Сергей Сизов.

Социозащитные учреждения Энгельса также функционируют в штатном режиме. В учреждениях, работающих в пятидневном режиме, сделаны запасы воды, согласованы графики подвоза воды с администрацией Энгельсского района. Получатели социальных услуг дополнительно проинформированы о графиках отключения и адресах подвоза воды.

На особом контроле ситуация с обеспечением водой в стационарных организациях, в которых на постоянной основе проживают пожилые люди, люди с инвалидностью и дети. В данных учреждениях на случай отключения сделаны достаточные запасы питьевой воды, приобретена одноразовая посуда. В случае необходимости будет оперативно организован подвоз воды.

Министерство здравоохранения области, министерство труда и социальной защиты области