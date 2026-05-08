В Энгельсе демонтируют незаконные объекты для ремонта коллектора

Максим Леонов сообщил о ходе работ на самотечном коллекторе. В настоящее время подрядная организация выполняет монтаж распорных устройств для крепления котлована и продолжает его разработку.

Также проводятся подготовительные работы по подключению напорной ветки для дополнительной мощной насосной станции, которая должна прибыть на объект к концу текущего дня. Стоит задача смонтировать и подключить оборудование до окончания дня. Машина для горизонтально-направленного бурения полностью готова к работе.

Помимо этого, в зоне проведения аварийно-восстановительных работ осуществляется снос незаконных объектов, которые мешают ремонту. Леонов напомнил жителям, что в городе определены точки подвоза как технической, так и питьевой воды. С графиком подвоза можно ознакомиться по ссылке. Работы продолжаются, ситуация находится на контроле администрации.