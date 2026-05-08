В саратовском лагере возрождают игры из детства родителей

В эфире программы «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда в Саратове» Мария Васильевна Моргунова, директор детского лагеря с характером «Не Ромашка», рассказала о том, как проходят тематические смены и чем живёт палаточный военно-спортивный лагерь.

Одна из смен проходит под названием «Назад в прошлое». Для ребят там подготовили авторский квест «Лихие девяностые», созданный на основе реальных событий, которые происходили в Саратовской области. По словам Марии Моргуновой, подобная смена получалась очень атмосферной и понравилась не только детям, но и родителям.

«Будет проходить костюмированная вечеринка 90-х, где дети готовят свои костюмы, показывают дефиле», — рассказала она.

В программе смены много игр, которые сегодня уже почти забыты: «Казаки-разбойники», «12 палочек», а также популярные в те годы телевизионные форматы, среди которых «Пойми меня» и «Зов джунглей». Организаторы отмечают, что такие игры не только увлекают детей, но и развивают мышление, внимание и умение работать в команде.

Также в эфире говорили о том, почему детям важно отдыхать летом, общаться, быть в коллективе и проводить каникулы активно. Отдельное внимание уделили тематическим сменам на 2026 год, а также скидкам и мерам поддержки для многодетных семей и семей участников СВО.

