В Энгельсе продолжается активная работа по откачке сточных вод на подтопленных территориях

Постепенно ситуация улучшается – вода начинает отступать. При поддержке регионального правительства начали прибывать спецтехника из других районов. Так, на улицах города работают более 30 машин из Балаково, Красного яра, Текстильщика, Красного кута, Саратова, Пугачева и других населенных пунктов.

Совместными усилиями удаётся ускорить осушение придомовых территорий, не допустить дальнейшего распространения воды и снизить возможный ущерб для жителей.