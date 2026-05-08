Роман Бусаргин посетил швейную фабрику в Красноармейске

Губернатор Роман Бусаргин посетил в Красноармейске швейное предприятие, выпускающее одежду под брендом «Телодвижения». За счет нового автоматизированного оборудования производительность труда выросла на 62%, продукция продается через маркетплейсы по всей стране. Глава региона отметил, что несколько лет назад предприятие только начинало работу, а сейчас значительно расширилось и пользуется большим спросом.

На встрече с руководством обсудили дальнейшее развитие и кадровые вопросы. Бусаргин подчеркнул, что областное правительство продолжит поддерживать локальные бренды. Для подготовки специалистов задействуют учреждения среднего профессионального образования — студенты будут проходить практику на фабрике, изучать оборудование и знакомиться с коллективом.

«Необходимо создавать конкурентные условия для сотрудников, обеспечивать социальные гарантии, разрабатывать новые меры поддержки», — сказал губернатор, обращаясь к руководству предприятия. Он поручил минобразования определить колледжи, которые можно задействовать для подготовки кадров под нужды фабрики.