Ко Дню Победы в Саратовской области восстановили шесть воинских захоронений

В Саратовской области завершились работы на шести воинских захоронениях в преддверии Дня Победы. Всего в 2026 году по федеральному проекту «Сохранение культурного и исторического наследия» планируется восстановить 35 объектов: 17 братских могил и 18 индивидуальных захоронений, из которых 25 связаны с Великой Отечественной войной. Уже отремонтированы 5 братских могил и одно захоронение в Аткарском, Александрово-Гайском и Балашовском районах.

Дополнительно благоустраиваются места захоронений останков погибших, обнаруженных в ходе поисковых работ. Всего в регионе насчитывается 1376 мемориальных объектов и 207 воинских захоронений времен ВОВ. В рамках субботников к работам подключились и жители.

Министр внутренней политики Александр Милованов отметил: «Работа по благоустройству памятников носит системный характер. Наша общая задача — чтобы символы исторической памяти всегда находились в достойном состоянии и передавали уважение к подвигу предков будущим поколениям».