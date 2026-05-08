В Саратовской области рассказали о планах перезапуска птицефабрики

В Татищевском районе Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов обсудил перспективы Михайловской и Царевщинской птицефабрик с руководством компании.

«Оба подразделения, Михайловское и Царевщинское, работали в связке, по единому производственному циклу. Приостановление их деятельности стало для населения двух районов ощутимым. Совершенно справедливо на сложившуюся ситуацию обратил внимание Председатель Госдумы Вячеслав Володин», – сказал Алексей Антонов.

Как стало известно, реализуемый инвестиционный проект позволит на Михайловской птицефабрике обновить 20 производственных помещений из 41 до современных стандартов, а также построить две новые площадки в селе Идолга. Необходимые строительные материалы, новое оборудование уже плступили. Сегодня срок реализации проекта намечен на 4 квартал 2027 года. По плану, после его завершения количество рабочих мест возрастёт до 525.

Как подчеркнул спикер Думы, необходимо вести речь о поэтапном вводе в производство отремонтированных помещений.

Кроме того, Алексей Антонов заявил о необходимости , что остается задача по возобновлению работы Царевщинской птицефабрики, где ситуация более сложная. По озвученным данным, имущественный комплекс обветшал, его перезапуск требует серьезных вложений. Однако это не снимает с собственников ответственности перед жителями и подразделение, по словам Антонова, тоже должно работать.

«Уверен, компания примет верные решения, которые ждут люди. А после запуска предприятий создаст возможности для более интенсивных кооперационных связей между своими производственными активами именно в Саратовской области. Со своей стороны депутатский корпус Саратовской областной Думы готов оказать возможную помощь, чтобы птицефабрика начала работать как можно быстрее», – заключил Антонов.