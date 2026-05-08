Память маленьких сердец: саратовские дошколята отметили годовщину Великой Победы вместе со студентами

Фото: ПИУ РАНХиГС

Erid.2W5zFGCVtLR

В преддверии празднования годовщины Великой Победы студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Президентской академии провели интерактивное мероприятие «Истоки памяти», посвящённое Дню Победы, с воспитанниками МДОУ «Детский сад №4» города Саратова.

Вместе с наставниками-студентами малыши изготовили бумажных журавлей — символ памяти, мира и благодарности героям Великой Отечественной войны. Кроме того, ребята создали тематические аппликации, посвящённые празднику Великой Победы.

Подобные встречи помогают с раннего возраста воспитывать уважение к истории своей страны, сохранять память о подвиге нашего народа и формировать чувство патриотизма у подрастающего поколения.

Фото: ПИУ РАНХиГС

ИНН 7729050901